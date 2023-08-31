مفاجأة في حالة الطقس ودرجات الحرارة اعتبارًا من الغد

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية نظرًا لأننا في فصل الصيف الذي يتسم بارتفاع شديد في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

انخفاض درجات الحرارة

ووفقًا للهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن هناك انخفاضًا طفيفًا وتدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ الجمعة الموافق الأول من سبتمبر على شمال البلاد وشمال الصعيد حتى الثلاثاء القادم.

الطقس السائد

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد اليوم الخميس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال رالبلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فضلًا عن ارتفاع في نسب الرطوبة مما يُزبد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم.

ظواهر جوية

وذكرت، هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ونشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيدعلى فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 36 درجة والمحسوسة 39 درجة والصغرى 26 درجة

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 23 درجة

مطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة

سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة

أسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 والصغرى 28 درجة

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