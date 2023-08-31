الطماطم تواصل جنانها بأسواق البحيرة.. والبصل ب25 جنيه

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الخميس، إرتفاع كبير في أسعار البصل، حيث تراوحت الأسعار بين 20 إلي 25جنيها للكيلو ،كما إرتفعت أسعار الطماطم والتي تراوحت مابين 10إلي 15جنيها للكيلو ، والباذنجان من 5إلي 7جنيهات للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الأخضر مابين 16إلي 20 جنيها للكيلو، والخيار مابين 10 إلي 12 جنيها للكيلو، كما تراوحت أسعار البامية مابين30 إلي 35جنيها للكيلو ، وكذلك الملوخية مابين 7إلي 10جنيهات للكيلو ، وتراوحت أسعار الكوسة مابين 10إلي 15جنيها للكيلو ، وتتراوح أسعار البطاطس مابين 10إلي 14 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار الليمون مابين 8 إلي 10جنيهات للكيلو .

وفي أسواق الفاكهة تراوحت أسعار العنب مابين 28إلي 35جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار التين مابين 25إلي 35جنيها للكيلو ,وأسعار المانجو مابين 25إلي 40جنيها ، وتراوحت أسعار التفاح الأحمر مابين 30إلي 40جنيها للكيلو ،وتتراوح أسعار الموز مابين 16إلي 20جنيها للكيلو،وتتراوح أسعار البرقوق مابين 20إلي 30جنيها للكيلو .