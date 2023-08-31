إيران تتوعد إسرائيل بشأن غارتها الجوية على مطار حلب

دان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، غارة جوية إسرائيلية على المطار الدولي في مدينة حلب السورية، قائلا إن مثل هذه الهجمات ستواجه في النهاية الانتقام، وفق روسيا اليوم.

وصرح حسين أمير عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السورية دمشق حيث بدأ زيارة تستغرق يومين، بأن "الممارسات الإجرامية لإسرائيل في المنطقة لن تبقى دون انتقام".

وفي الـ28 من أغسطس، استهدف قصف إسرائيلي مطار حلب الدولي وأصاب أحد مدرجاته ما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وجاء القصف بعد أسبوع من شن القوات الإسرائيلية غارات جوية استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، ما أدى إلى إصابة عسكري بالجيش السوري بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

وسبق أن نفذت إسرائيل مئات الغارات خلال السنوات الأخيرة على أراضي سوريا بحجة أنها تستهدف قوات موالية لإيران.