الجدول الزمني الكامل لبطولة دوري أبطال أوربا موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

ستقام في تمام السابعة من مساء الخميس قرعة دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوربا والتي ستقام في أمارة موناكو الفرنسية لحضور رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم الكسندر تشيفيرين و اعضاء المكتب التنفيذي للويفا وايضا نجوم الكرة الأوربية الحاليين والسابقين حيث سيتم الكشف عن المجموعات الثمانية لدوري المجموعات لأكبر بطولة كروية للأندية على مستوى العالم .

وبالقطع سيتم خلال احتفالية اجراء القرعة مجموعة من الفقرات اهمها تقديم جوائز الافضل في اوربا عن موسم ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ لافضل لاعب وأفضل لاعبة وأفضل مدير فني لفرق الرجال وأفضل مدير فني لفرق السيدات وأيضا سيتم تقديم جائزة خاصة بأسم رئيس الاتحاد الأوربي الى نجم الكرة الألمانية ميروسلاف كلوزة احد اهم نجوم منتخب ألمانيا عبر تاريخه والهداف التاريخي لبطولات كأس العالم .

و نظرا لان كل عشاق الكرة في العالم يتطلعون الى انطلاق منافسات دوري المجموعات و مباريات دوري أبطال أوربا فإن بوابة الوفد تقدم الجدول الكامل للتوقيت الزمني لمباريات دوري أبطال أوربا موسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ .

دوري المجموعات

الجولة الاولى ١٩ و ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣

الجولة الثانية ٣ و ٤ أكتوبر ٢٠٢٣

الجولة الثالثة ٢٤ و ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٣

الجولة الرابعة ٧ و ٨ نوفمبر ٢٠٢٣

الجولة الخامسة ٢٨ و ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٣

الجولة السادسة ١٢ و ١٣ ديسمبر ٢٠٢٣

دور ال ١٦

١٣ و ١٤ و ٢٠ و ٢١ فبراير ٢٠٢٤ ( مباريات الذهاب )

٥ و ٦ و ١٢ و ١٣ مارس ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )

الدور ربع النهائي

٩ و ١٠ أبريل ٢٠٢٤ (مباريات الذهاب )

١٦ و ١٧ أبريل ٢٠٢٤ ( مباريات العودة )

الدور نصف النهائي

٣٠ أبريل ٢٠٢٤ و ١ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي الذهاب )

٧ و ٨ مايو ٢٠٢٤ ( مباراتي العودة )

المباراة النهائية

١ يونيو ٢٠٢٤