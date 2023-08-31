هل يحقق منتخب مصر الحلم الاوليمبي الغائب منذ ٣٦ عاما ؟

دخل منتخب مصر الاول لكرة السلة دائرة المرشحين للتأهل عن القارة الافريقية للمشاركة في دورة الالعاب الاوليمبية المقبلة بباريس التي ستقام الصيف المقبل وهو التأهل الغائب عن المنتخب المصري منذ اخر مشاركة في الالعاب الاوليمبية في العاصمة الكورية الجنوبية سول عام ١٩٨٨ عندما تأهل مع منتخب افريقيا الوسطى كممثل للقارة الافريقية .

الاتحاد الدولى لكرة السلة وضع بدءا من الالعاب الاوليمبية المقبلة نظاما جديدا للتأهل للألعاب الاوليمبية حيث سيتأهل الى الدورة الاوليمبية المنتخب الأفريقي الذي يحقق افضل مركز في بطولة العالم الحالية بين المنتخبات الافريقية بشكل مباشر فيما سيشارك اي منتخب يحقق احد المراكز من ١٧ الى ٢٣ في التصفيات العالمية المؤهلة للدورة الاوليمبية .

لذلك فأن منتخب مصر لكرة السلة وبعد فوزه الكاسح على منتخب المكسيك بنتيجة ١٠٠ / ٧٢ وضع نفسه ضمن المرشحين بقوة للحصول على المركز الأول المؤهل للدورة الاوليمبية ….. فماذا هو موقف الخمس منتخبات أفريقية المشاركة في بطولة العالم حاليا قبل انطلاق مرحلة المباريات الترتيبية الفاصلة اليوم في بطولة العالم لكرة السلة .

الأول : منتخب مصر لديه نقطتان وفارق نقاط ( -٢ ) وسيلاقي في المباريات الترتيبية مع كل من الأردن و نيوزيلندا .

الثاني : أنجولا لديه نقطتان وفارق نقاط ( - ١٣ ) وسيلاقي في المباريات الترتيبية كل من جنوب السودان و الصين .

الثالث : جنوب السودان لديه نقطتان وفارق نقاط ( - ١٧ ) وسيلاقي في المباريات الترتيبية كل من أنجولا والفلبين .

الرابع : كاب فيردي ولديه نقطتان وفارق نقاط ( - ٣٤ )

الخامس: كوت ديفوار ولديه نقطتان وفارق نقاط ( - ٤٠ ) وسيلاقي لبنان و فرنسا .

من خلال الموقف الخالي يتضح ان المنتخب المصري هو المرشح الاول للتأهل حال فوزه في مباراتيه امام الاردن ونيوزيلندا و يليه الفائز من مباراة جنوب السودان و أنجولا حال فوزهما على الفلبين والصين على التوالي .

يذكر ان نظام التأهل يقضي بالاحتكام الى فارق النقاط في المباريات في حالة تساوي منتخبين او اكثر في رصيد النقاط .