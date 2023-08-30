تعرف علي درجات الحرارة بجنوب سيناء

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب في النهار، على معظم أنحاء الجمهورية، كما يصبح الطقس حارًّا رطبًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطبًا في الليل، على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، فيسودها شبورة مائية في الصباح، ونسبة الرطوبة من 55 إلى 90%، والجو يكون غائم جزئيًا.

وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يشهد نشاطا للرياح بمعدل 36 كم/س، ونسبة الرطوبة من 30 إلى 60%، والجو يكون مشمسا.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس، الموافق 31 أغسطس 2023:-

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجةالسواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجةجنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة شمال الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجةجنوب الصعيد العظمى 45 درجة المحسوسة 46 درجة