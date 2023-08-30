مجموعة عز العرب للسيارات تطلق صالة العرض الجديدة لـ"العلامة الفرنسية DS Automobiles"

افتتحت مجموعة عز العرب للسيارات، الوكيل الحصري لـ “العلامة الفرنسية DS Automobiles “ في مصر، أحدث صالة عرض لـ”العلامة الفرنسية الفاخرة DS Automobiles "بمنطقة شرق القاهرة. ويأتي افتتاح صالة العرض الخاصة بـ" العلامة الفرنسية DS Automobiles " الفاخرة تماشياً مع خطط مجموعة عز العرب للسيارات، التي تستهدف الوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء، خاصة وأن مجموعة عز العرب للسيارات تتبنى خطة توسعية طموحة لشبكة سيارات DS في مصر، وذلك عبر اختيار المناطق الجغرافية لصالات العرض ومراكز الخدمة، بما يلبي احتياجات عملاء DS في مصر، ويسهل حصولهم على كافة الخدمات المتعلقة بسياراتهم.

تقع صالة العرض الخاصة بـ DS Automobiles الفاخرة في وان قطامية على مساحة 430 متر مربع، وتتميز بموقعها الفريد بالقرب من المعادي ومدينة نصر والقطامية والمقطم والقاهرة الجديدة، وتتسع لعرض 4 سيارات، بالإضافة إلى إتاحة مكان مناسب لاختبارات القيادة، كما تتميز صالة العرض الجديدة لـ"مجموعة عز العرب للسيارات"،باستخدام أحدث التصميمات التي تتماشى مع التصميمات العالمية لـ"العلامة الفرنسية DS Automobiles" لجعل زيارة العميل مميزة ومُريحة منذ مرحلة الاستقبال والترحيب، مروراً بعرض السيارات بطريقة أنيقة وراقية، وحتى التعامل مع المتخصصين الذين يتم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم خدمات مبتكرة ذات جودة عالمية تليق بالعلامة المميزة DS.

أعرب المهندس هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات عن سعادته بافتتاح صالة العرض الجديدة ضمن الخطة التوسعية التي تنتهجها المجموعة لتوسيع شبكة خدمات العلامة الفرنسية الفاخرة DS في مصر، معبراً عن فخره بما حققته مجموعة عز العرب منذ استحواذها على وكالة سيارات DS في مصر، حيث نجحت المجموعة في وضع العلامة الفرنسية الفاخرة DS في مقدمة خريطة السوق المصرية للعلامات التجارية الفاخرة، واستحوذت سيارات DS على حصة سوقية كبيرة.

كما ذكر إيهاب علاّم، المدير العام لـ" العلامة الفرنسية" DS Automobiles لـ"مجموعة عز العرب للسيارات": "يسعدنا أن نفتتح صالة العرض الثالثة للعلامة التجارية الفاخرة DS في القاهرة لعملائنا في مصر". وأكد حرص مجموعة عز العرب للسيارات على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة لعملاء DS في مصر وتلبية جميع احتياجاتهم وتطلعاتهم، خاصة وأن عملاء DS يبحثون دائماً عن التكنولوجيا والتميز وهو ما تقدمه لهم العلامة التجارية. وأضاف: "تهدف مجموعة عز العرب إلى مواصلة نجاحها من خلال توسيع شبكة العلامات التجارية في مصر، وضمان تقديم أفضل تجربة لعملائها من خلال جميع صالات العرض ومراكز الخدمة التي تلتزم بمعايير الجودة العالمية".

وصرح محمد فؤاد، مدير العلامة الفرنسية DS Automobiles في مجموعة عز العرب للسيارات: "هذه الخطوة تؤكد حرصنا على مواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة السيارات، حيث أن هدفنا الأساسي هو تلبية احتياجات ورغبات عملائنا من خلال تقديم أفضل الخدمات بأعلى مستوى. مضيفاً: "نجاح علامتنا التجارية DS في السنوات الأخيرة دفعنا إلى افتتاح صالة العرض الثالثة في مصر بتصاميم حديثة ومبتكرة، حيث نهدف إلى جعل زيارة عملائنا أكثر راحة وتميزًا."

جدير بالذكر أن الإطلاق الرسمي للعلامة التجارية دي إس كان في يونيو ٢٠١٤ بباريس، لتواكب طموح مجموعة Stellantis في إرساء مفهوم "الرفاهية" الفرنسي والكفاءة معاً، ومنذ استحواذ مجموعة عز العرب للسيارات على وكالة هذه العلامة الفرنسية الفاخرة، استطاعت سيارات DS أن تثبت وجودها في السوق المصري بقوة، خاصة وأنها مدعومة بأرقى الخدمات ذات الجودة العالمية التي توفرها مجموعة عز العرب للسيارات.