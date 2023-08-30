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الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رطم رأسها في الأرض..تفاصيل انهاء مبيض محارة حياة زوجته في بلبيس

بوابة الوفد الإلكترونية

أقدم  مبيض محارة اربعيني علي أنهاء حياة زوجته؛ بعدما رطم رأسها في الأرض داخل منزل الزوجية في قرية بساتين بركات التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس في محافظة الشرقية.

 

 رطم رأسها في الأرض..تفاصيل أنهاء مبيض محارة حياة زوجته في بلبيس

أفادت  المعلومات الأولية ؛ بأن الزوج المتهم أمسك برأس زوجته ورطمها بالأرض جراء خلافات زوجية بينهما، ما تسبب في إصابة الزوجة المجني عليها بـ نزيف في الأنف والأذن وفارقت الحياة فور الواقعة داخل منزل الزوجية في قرية بساتين بركات التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة بلبيس، فيما لاذ المتهم بالفرار فور ارتكاب جريمته، قبل أن يتم ضبطه من جانب رجال المباحث الجنائية في مديرية أمن الشرقية.

 

مبيض محارة يُنهي حياة زوجته في بلبيس

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لـ مركز شرطة بلبيس بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول عيده م ال إ، 35 سنة، ربة منزل مقيمة في قرية بساتين بركات التابعة لنطاق مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة.

بالانتقال والفحص تبين وجود شبهة جنائية في وفاة السيدة ووجود آثار نزيف في الأنف والأذن، فيما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها المدعو س م ع، مبيض محارة، بسبب خلافات زوجية بينهما.

جرى ضبط الزوج المتهم، وأخطرت جهات التحقيق، التي طلبت تحريات المباحث وقررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في الوفاة، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

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