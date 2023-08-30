نقابة أطباء جنوب سيناء تكرم وكيل وزارة الصحة بالمحافظة

قام اليوم وفد من نقابة أطباء جنوب سيناء ترأسه الدكتور محمد وائل، نقيب أطباء المحافظة، بتكريم الدكتور عبدالتواب عريضة، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، وإهدائه درع النقابة على المجهود المبذول منه والتعاون المستمر بين المديرية ونقابة الأطباء بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الوفد ضم كلًا من الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية، والأمين العام المساعد للنقابة، والدكتور أحمد أبو المجد، أمين صندوق النقابة، والدكتور هانى جوهر، أمين الصندوق المساعد، ومصطفى أمين مسئول مالي وإداري بالنقابة.

ومن جانبه تقدم الدكتور وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير لمجلس إدارة نقابة أطباء بجنوب سيناء على ما يقدمونه للقطاع الطبى بالمحافظة.