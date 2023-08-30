وكيل شباب جنوب سيناء يبحث أعمال تطوير معسكري رأس سدر والطور

استقبل محمد فتحي توفيق - وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، وفد من مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس محمد حسن لمتابعة أعمال تطوير معسكري رأس سدر وطور سيناء لتكون قبلة لاستقبال رحلات المعسكرات الشبابية .

والتي تطلقها وزارة الشباب والرياضة وتعريف الشباب المصري ببلدهم وإعلاء قيم الولاء والانتماء، وتنشيط السياحة الداخلية في مصر.

يأتي اللقاء وفقا لرؤية القيادة السياسية، والدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة التي تسعى لتحسين الحياة المعيشية في مختلف المحافظات، وتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.