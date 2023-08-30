"إيه السعادة دي".. محمد حماقي يكشف موعد طرح أجدد أغانيه

كشف الفنان محمد حماقي، موعد طرح أجدد أغانيه والتي تحمل اسم “إيه السعادة دي”، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب محمد حماقي:" ‎استنوا أغنية إيه السعادة دي بكرة الساعة 5 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى ”.

حماقي

وكان حماقي، طرح آخيرًا أغنية دلعنا كتير، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر عالميًا “يوتيوب”، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.

وتقول كلماتها:" دلّعنا كتير نتدلّع بقى

دي فرصة عمر جديد اتلقى

‎وعملت حاجات! اعمللي حاجات

‎وزي أنا بقى ما اديتك هات

‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني

‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه

‎هننا كتير قدمنا العسل

‎واللي لا يمكن يحصل أهو حصل

‎وأنا برضه كمان محتاج روقان

‎حنية تكفي ميتين فدان

‎قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني

‎قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني

‎قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه ".

آخر الإصدارات الغنائية لـ محمد حماقي

وكانت آخر الإصدارات الغنائية للفنان محمد حماقي، أغنية "حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، توزيع توما، وتقول كلماتها: " أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة.. بترقص طبلة

تفاصيل مختلفة جديدة

كدا هنطووووول كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المغازلة.. حبيت المغازلة

يخربيت التوليفة الملكة طالعة نازلة.. الملكة طالعة نازلة

لا.. نزلة طالعة

كدا هنطووووول كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

أخد رأيك في حاجة تاخدي رأي في حلاوتك

ممكن وأنا لسه عارفك أحلف عادي بغلاوتك

كدا هنطووووول هنطول هنطول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

أنا حبيت المقابلة.. حبيت المقابلة

يخربيت التنهيدة.. الخطوة ترقص طبلة..

رقص طبلة بترقص طبلة

حبيت المقابلة حبيت المقابلة

الملكة طالعة نازلة

بترقص بترقص طبلة

كدا هنطووووول

كدا كدا كدا هنطووووول

هو أحنا بتوع فرصة سعيدة

حبيت المقابلة.. أنا حبيت المقابلة .. حبيت المقابلة ".