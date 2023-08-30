نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد معامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ حرص إدارة الجامعة على دعم التحول الرقمي بجميع صوره، تنفيذاً لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبما يتوافق مع استراتيجية وزارة التعليم العالي بتطبيق الاختبارات الإلكترونية، وتعميم التصحيح الإلكترونى في جميع الكليات؛ حيث تحرص إدارة الجامعة على توفير جميع الاحتياجات التي من شأنها إخراج منظومة الامتحانات الإلكترونية؛ على مستوى عال من الجودة في العملية التعليمية تتناسب مع متطلبات الكليات.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تسعى نحو تطوير وتحديث نظم التقويم والامتحانات؛ لتلافي الأخطاء البشرية في نظم الاختبارات التقليدية، إضافة إلى تأهيل الكادر الإداري، والفني على ما يستجد من تحديث وتطوير على الأنظمة، مضيفاً إن تطبيق الاختبارات الإلكترونية؛ يهدف إلى تحسين مخرجات العملية التعليمية، وتحقيق العدالة والشفافية في تقييم الطلاب، وفقًا للنظم الحديثة للقياس والتقويم.

في هذا الإطار، قام الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأربعاء 30 من أغسطس، بجولة تفقدية بعدد من كليات الجامعة، وصالات الامتحانات، والمستشفى البيطري؛ للوقوف على الأماكن المتاحة؛ لتنفيذ المرحلة الثانية من مراكز الاختبارات الإلكترونية؛ حيث تستعد الجامعة لزيارة لجنة من وزارة التعليم العالي؛ للإقرار بوجود عدد من القاعات المناسبة من حيث؛ المساحة، والسعة الاستيعابية، وعدد نقاط الإنترنت الموجودة بها، وإمكانية إمدادها بالمزيد من النقاط؛ لتزويد الجامعة بأكثر من 5000 جهاز حاسب آلي، وذلك وفقاً للبروتوكول الموقع بين المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، ووزارة الاتصالات؛ بهدف تزويد الجامعات المصرية بأجهزة الحاسب الآلي التي تحتاجها؛ لتعميم الاختبارات الإلكترونية بجميع كلياتها، بحيث تكون الأولوية للجامعة التي تتوفر بها قاعات مناسبة للاختبارات الإلكترونية.

رافق الدكتور أحمد عبد المولى في جولته بالكليات: الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة لشئون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والدكتور مؤمن طه المليجي المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والدكتور إبراهيم العوضي مدير مركز الاختبارات الإلكترونية، والدكتور طارق كمال المشرف على مركز شبكة المعلومات بالجامعة.

وشملت الجولة: كلية الطب البيطري، والمستشفى البيطري التعليمي، وكليات الصيدلة، والطب، وطب الأسنان، والحاسبات والمعلومات، وصالات الامتحانات، والتربية الرياضية، والزراعة، ومن المقرر القيام بجولة أخرى؛ لاستكمال تفقد معامل الحاسب الآلي والقاعات غير المستغلة بباقي كليات الجامعة.

وخلال الجولة؛ تفقد نائب رئيس الجامعة عدداً من معامل الحاسب الآلي، والقاعات التي يمكن استغلالها؛ لتكون مراكز لإجراء الاختبارات الإلكترونية؛ ليتم اقتراحها على لجنة وزارة التعليم العالي؛ ليتم تزويدها بأجهزة الحاسب الآلي اللازمة؛ لإجراء الاختبارات بعد إقرارها من اللجنة؛ لتستوعب أكبر عدد من الطلاب من جميع كليات الجامعة في الوقت ذاته.

استقبل اللجنة- أثناء الزيارة- عمداء الكليات ووكلاؤها، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والقيادات الإدارية بالكليات، ومسئولو مراكز الحاسب الآلي، والعاملون بالمراكز

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية

جولة تفقدية لنائب رئيس جامعة أسيوط لمعامل الحاسب الآلي لتطبيق الاختبارات الإلكترونية