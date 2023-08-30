من هنا.. رابط حجز مباراة الاتحاد والهلال السعودي بدوري روشن السعودي للمحترفين
تقدم بوابة الوفد الالكترونية رابط حجز مباراة الاتحاد والهلال السعودي مساء الجمعة القادمة في قمة الجولة الـ5 في دوري روشن السعودي .
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رابط حجز مباراة الاتحاد والهلال السعودي ، لتقديم إلى المشجعين للدخول لحجز المقاعد لاستاد الأمير عبد الله الفيصل الذي يحتضن الكلاسيكو الناري .
الاتحاد يواصل تقدم عروض مميز خلال بطولة روشن السعودي ويسعي للمحافظة على لقب دوري روشن للموسم الثاني على التوالي .
يستضيف الاتحاد السعودي نظيره الهلال مساء الجمعة القادمة على ملعب الأمير عبد الله الفيضل ضمن منافسات الأسبوع الخامس من الدوري السعودي.
موعد مباراة الاتحاد والهلال السعودي
تبدأ مباراة الاتحاد و الهلال السعودي مساء الجمعة الموافق 1 من شهر 9 2023 القادم في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة بجانب 9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات.
تشكيل الاتحاد السعودي المتوقع لمباراة الهلال
في حراسة المرمى: مارسيلو جورهي
خط الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد شراحيلي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود
خط الوسط: فابينيو - نجولو كانتي - إيجور كورنادو
خط الهجوم: رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - جوتا.
تشكيل الهلال السعودي لمباراة الاتحاد
- حراسة المرمى: ياسين بونو.
- خط الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي - البليهي - الشهراني.
- خط الوسط: نيفيز - كنو - ميشال.
- خط الهجوم: سالم الدوسري - ميتروفيتش - مالكوم.
رابط حجز مباراة الاتحاد والهلال السعودي في دوري روشن السعودي
سوف يتم حجز مباراة الاتحاد و الهلال السعودي في مباراة الكلاسيو بخلال هذا الرابط من هنا