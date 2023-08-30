يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي من التعاقد مع اللاعب ريان جرافنبرج نجم نادي بايرن ميونيخ، لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي بعد فقدان خدمات عدد كبير من اللاعبين.

ليفربول يقترب من ضم جرافنبرج:

ورحل عن ليفربول كل من جوردان هندرسون وفابينيو في الميركاتو الصيفي الحالي، ويريد الريدز التعويض بضم ريان جرافنبرج من بايرن ميونيخ، ودخل النادي الإنجليزي بالفعل في مفاوضات مع العملاق البافاري من أجل التعاقد مع اللاعب ليكون بجوار ماك اليستر وسوبوسلاي في الموسم الحالي.

توصلت إدارة نادي ليفربول لاتفاق مع وكلاء اللاعب الهولندي ريان جرافنبرج وتم الحديث حول بعض النقاط التي تخص تفاصيل العقد منذ شهر فبراير الماضي، في انتظار موقف بايرن ميونيخ النهائي من اللاعب.

موقف بايرن ميونيخ من انتقال جرافنبرج لليفربول:

أصبح نادي بايرن ميونيخ مستعدًا للسماح للاعب ريان جرافنبرج بالرحيل عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي، والانتقال لأي نادي يرغب في التعاقد معه لكنه اشترط في البداية التعاقد مع جواو بالينها وبعدها يوافق على انتقال جرافينبرج لليفربول.

لعب جرافنبرج مع بايرن ميونيخ في 33 مباراة بالموسم الماضي تمكن خلالها من تسجيل هدف وحيد وصناعة هدف آخر وحصل على بطاقة صفراء وحيدة، كما أنه شارك في لقاء وحيد بالموسم الحالي 2032 – 2024.