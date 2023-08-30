زيلينسكي وقع في الفخ ويُواجه انقلابًا ومُحاكمة.. ضابط أمريكي يكشف

اعتبر الضابط بالجيش الأمريكي، "لاري ويلكرسون"، أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وقع في الفخ، ويُواجه انقلابًا ومُحاكمة، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد ويلكرسون أن زيلينسكي وحاشيته وقعوا في الفخ.

وأضاف أنه "لا يمكنهم التراجع لأن ذلك سيؤدي إلى الإطاحة به من رئاسة الدولة أو محاكمته".

رئاسة أوكرانيا

واعتبر الصحفي، أنجيلو دورسي، في وقت سابق أن السلام بعيد المنال ما دام زيلينسكي يتولى رئاسة أوكرانيا. وأشار إلى أن العديد من السياسيين يراهنون على أن "تغييرات جذرية" ستحدث قريبا في كييف، وستكون نتيجتها إبعاد زيلينسكي.

وتوقع المحلل السابق بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، حدوث صراع بين زيلينسكي والجيش الأوكراني على خلفية فشل الهجوم المضاد.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق.

وقال زيلينسكي إن الدستور لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد وهي في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ، مبينا أن المانع القانوني يتمثل في صعوبة إجراء تلك الانتخابات.

وتابع زيلينسكي على أثير برنامج تلفزيوني محلي: "جوابي بسيط للغاية، إذا كان برلمانيو بلدنا مستعدين، فسنحتاج حينها إلى إجراء تعديلات على التشريعات، وعلى قانون الانتخابات وبسرعة.. وإذا كانت الولايات المتحدة مع أوروبا ستقدم الدعم المالي. فلن أجري انتخابات بالاستدانة، ولن يأخذوا أموالا من مخصصات الأسلحة أيضا".