المجر تدعو زيلينسكي للإنخراط في مُفاوضات مع روسيا

أكدت الرئيسة المجرية، "كاتالينا نوفاك"، أنها أبلغت نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بانعدام الحلول العسكرية للأزمة الأوكرانية، وحثته على الدخول في المفاوضات مع روسيا، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين..

وأضافت: "الحرب مستمرة منذ عام ونصف العام، وأنا لا أرى أي حلول عسكرية تلوح في الأفق من شأنها أن تقود لسلام طويل الأمد، ولهذا السبب نحتاج إلى عقد مفاوضات سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني، وقد أعربت عن هذا الرأي القوي للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، خلال لقائي معه".

وأشارت نوفاك إلى أنها أبلغت زيلينسكي خلال اجتماعهما في كييف عن نية هنغاريا الانضمام إلى المفاوضات المتعلقة بـ "صيغة السلام الأوكرانية".

منتدى منصة القرم في كييف

وشاركت نوفاك يوم الأربعاء الماضي، في اجتماع لمنتدى منصة القرم في كييف، وعقدت اجتماعا ثنائيا مع نظيرها الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ومن جانبه قال سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني، أوليكسي دانيلوف، في وقت سابق، إن كييف ليست مستعدة لتقديم تنازلات، والتخلي عن خطة زيلينسكي للسلام.

واقترح زيلينسكي في شهر نوفمبر 2022، خطة للسلام تتكون من 10 نقاط، لإنهاء الأزمة الأوكرانية، تتضمن ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة، وتبادل الأسرى مع روسيا، واستعادة "وحدة أراضي أوكرانيا"، مشددا على ضرورة تزويد أوكرانيا بضمانات أمنية دولية، وتعويض كييف عن خسائرها على حساب الأصول الروسية المجمدة.

ومن جانبها أكدت موسكو على لسان العديد من مسؤوليها أن زيلينسمي لم يطرح خطة للسلام في أوكرانيا، وأن روسيا تسعى لتحقيق جمع أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

كما نفى المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، وجود خطة أوكرانية للسلام، وأكد أن موسكو لن تعترف بأي مخطط للسلام لا يأخذ بالحسبان الوقائع والحدود الجغرافية الجديدة لروسيا الاتحادية.