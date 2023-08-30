طاهر: معسكر النمسا مثالي ونستعد بقوة للسوبر الإفريقي

أشاد طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بمعسكر إعداد الفريق المقام حاليًّا في النمسا، مشيرًا إلى أنه يسعى للظهور بشكل قوي خلال الموسم الجديد، وحصد المزيد من الألقاب مع زملائه في الفريق.

وقال طاهر: «إقامة معسكر الفريق في النمسا أمر إيجابي، بعيدًا عن أجواء القاهرة، ونحن محظوظون بالمعسكر الخارجي، نتدرب بشكل جيد في أجواء مثالية، ونسعى لتقديم مستوى رائع خلال الموسم الجديد، وهدفنا تحقيق أقصى استفادة من المعسكر فنيًّا وبدنيًّا، ونتمنى أن تكون البداية جيدة بحصد لقب كأس السوبر الإفريقي، والموسم الجديد طويل للغاية، لذلك المعسكر فرصة جيدة للاعبين الجدد من أجل التأقلم مع باقي اللاعبين».

وواصل: «لاعبو الأهلي سوف يجتهدون بكل قوتهم للاستمرار في حصد الألقاب ومواصلة كتابة التاريخ في الموسم الجديد، خصوصًا بعدما حققنا 5 ألقاب في الموسم الماضي، وكل لاعب يسعى لصناعة تاريخ لنفسه في النادي».

وأكمل طاهر : «كأس العالم للأندية حلم لكل لاعبي الأهلي وكذلك الجماهير، ونطمح للوصول إلى المباراة النهائية، وكنا قريبين من هذا الحلم في مشاركات سابقة، والنسخة القادمة مختلفة تمامًا ولكن حاليًّا نحن نأخذ الأمور على مراحل، والمونديال لا يزال في ديسمبر المقبل، ونتمنى خلاله حصد ميدالية جديدة بخلاف البرونزية».

واختتم طاهر حديثه قائلًا: «بالتأكيد سوف نستعد بقوة لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي، ولكن الآن لدينا اهتمام بالجانب البدني، أما الاستعداد الفني للمباراة فلا يزال عليه بعض الوقت، ولكن بكل تأكيد سوف نستعد بقوة لهذه المباراة، من أجل حصد أول الألقاب في الموسم الجديد».