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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوناحي على أعتاب الدوري الإنجليزي قبل غلق الانتقالات بساعات

عز الدين أوناحي
عز الدين أوناحي

يقترب النجم المغرب عز الدين اوناحي لاعب نادي مارسيليا الفرنسي من الانتقال للدوري الإنجليزي قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، لتعويض النقص في صفوف الفريق.

أوناحي يقترب من برينتفورد الإنجليزي

أجرت إدارة نادي برينتفورد محادثات خلال الساعات الاخيره مع نظيرتها في مارسيليا الفرنسي بشأن الحصول على خدمات اللاعب أوناحي قبل غلق باب الانتقالات، بعد وصول المفاوضات بين الطرفين لمرحلة متقدمه.

يريد نادي برينتفورد التعاقد مع عز الدين أوناحي لتعويض اللاعب المصاب دا سليفا بابتيست، ويريد النادي الإنجليزي حسم الصفقة قبل 24 ساعة من غلق سوق الانتقالات الصيفية في انجلترا، خاصة وأن النادي يرى انه لاعب جيد وقدم مستويات جيده للغاية رفقة "أسود الأطلس" في كأس العالم 2022 بقطر، وكان له دور كبير في حصد المركز الرابع بالبطولة.

كان عز الدين أوناحي قد انتقل لنادي مارسيليا في يناير الماضي قادماً من نادي أنجر في دوري القسم الثاني الفرنسي، وشارك صاحب الـ 23 عام في 24 لقاء مع مارسيليا بالموسم الماضي سجل خلالها هدف وحيد وحصل على بطاقة صفراء وحيده، وشارك في المباريات الثلاثة بالموسم الحالي.

تعاقد مارسيليا مع عزالدين أوناحي في يناير 2023 لمدة 4 مواسم تنتهي في يناير من عام 2027، ويتبقى له ثلاثة مواسم ونصف مع الفريق الفرنسي.

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