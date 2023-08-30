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الأربعاء 30/أغسطس/2023 - 08:14 م 8/30/2023 8:14:37 PM

لا تمر ساعة إلا وتسمع خبرًا عن قرب انتقال محمد صلاح من ليفربول إلى نادى اتحاد جدة السعودى وبأرقام خيالية لها رنينها فى الآذان وزغللتها للعيون، والتى يلين أمامها الحديد! وهذا الأمر حدث مع أغلب نجوم الكرة فى العالم، والمملكة فاتحة خزائنها وتصرف منها بسخاء، وحيث إنهم حصلوا على خدمات أكثر من نجم عالمي؛ رونالدو، بنزيمة، ونيمار، إذن لماذا لا يستكملون سلسة النجوم بضم الأيقونة المصرية الغالية والعالمية محمد صلاح، وتم تقديم عرض خيالى لضمه! وبين تمسك كل من كلوب ضد الاتحاد السعودى باللاعب! مازال الشد والجذب مستمرين بينهما، وفى كل مرة يرتفع صوت رنين الأموال! ليظل الموقف غامضًا.

أرى أن «مو» باق فى الليفر، فهو لديه هدف محدد يريد تحقيقه (بإذن الله) وهو لقب الأفضل عالميًا، وقد بنيت هذا الرأى لأن هذه هى شخصيته، وهذا تكوينه وعقيدته وبإصرار وبإخلاص يسعى لتحقيق هدفه، وبهذا وصل لهذه المكانة ومازال يسعى ليصل ويحقق هدفه وهو لقب الأفضل ليكون فى أعلى نقطة فى مجال عمله!

إن محمد صلاح ليس مجرد لاعب كرة استثنائى، بل هو شخصية مصرية فريدة.. هذا وقد بدأ العد التنازلى للحفل الضخم لجائزة الكرة الذهبية الأفضل فى باريس هذا العام فى 30 أكتوبر.. بنحبك يا مو وبالتوفيق.

وسط بهجة ومشاعر جياشة تخلت ملكة اسبانيا ليتيسيا، عن بروتوكولاتها الملكية وتحركاتها المدروسة القليلة؛ للاحتفال مع منتخب بلادها، بالفوز 1-0 على إنجلترا وحصد كأس بطولة العالم لكرة القدم النسائية، قفزت الملكة عدة مرات ورفعت يديها وهى مرتدية بدلة حمراء بلون المنتخب، كل هذا قبل أن يتحوّل الكرنفال إلى الحديث كليًا بعيدًا عن الفوز الكبير ويركز على قُبّلة رئيس اتحاد الكرة الإسبانى، على شفتى مهاجمة المنتخب جينى هيرموسو فى واقعة مفاجئة خلال احتفالات الفوز. ومع هذه «القبلة» ورغم أنها واحدة ولكنها أعادت تاريخ الاعتداءات الجنسية ضد لاعبات كرة القدم للواجهة، ورغم هذا رفض الاستقالة من منصبه وقال إنها كانت قبلة متبادلة بالتراضي! الأمر الذى نفته اللاعبة تمامًا فى جميع الوسائل.

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