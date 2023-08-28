وزير إسرائيلي يُعلق على الاتصالات بشأن اتفاق تطبيع مُحتمل مع السعودية

علق وزير المالية الإسرائيلي، "بتسلئيل سموتريتش"، على الاتصالات الجارية بشأن اتفاق تطبيع مُحتمل مع السعودية، مُؤكدًا أن إسرائيل لن تُقدم أي "تنازلات" تخص الفلسطينيين، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين.

وقال سموتريتش "هذا اتفاق يصب في مصلحة الجميع، ومستعدون لتقديم الكثير للسعوديين لكن ليس على حساب حقوقنا في الضفة الغربية"، وأضاف سموتريتش: "لن نقدم أي تنازلات تخص الفلسطينيين هذا مجرد خيال.. لن يحصل الفلسطينيون على أي شيء".

الاتصالات الجارية بين واشنطن والرياض

وكانت تقارير إعلامية عبرية، أفادت الاثنين، بأن وفدا فلسطينيا يستعد للتوجه إلى السعودية لطرح مطالبه في إطار الاتصالات الجارية بين واشنطن والرياض للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين السعودية وإسرائيل.

وقالت القناة 13 العبرية إن الاتصالات بين المملكة السعودية والولايات المتحدة مستمرة وتقترب اللحظة التي سيتعين فيها على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت مستعدة للموافقة على "تنازلات" حقيقية تجاه الفلسطينيين.

وكانت تقارير إعلامية أمريكة تحدثت عن أن الرياض تتمسك، من بين شروط أخرى، بتقديم إسرائيل تنازلات كبيرة للفلسطينيين من خلال القيام بخطوات ملموسة على الأرض تؤكد التزام حكومة بنيامين نتنياهو بعدم ضم أراضي الضفة الغربية، بإطار الاتصالات التي تجريها واشنطن بهدف تطبيع العلاقات بين السعودية إسرائيل.

ورغم ذلك، أكد مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أن طريق تطبيع العلاقات مع السعودية لا يزال طويلا، رغم جهود الولايات المتحدة المتزايدة.