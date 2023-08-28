السعودية تكشف تفاصيل سقوط طائرة مُقاتلة أثناء مُهمة تدريبية

أعلنت "وزارة الدفاع السعودية" في بيان، عن سقوط طائرة مُقاتلة أثناء مُهمة تدريبية بالمنطقة الشرقية، مُؤكدة نجاة طاقمها، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الاثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع العميد الركن تركي المالكي، إنه عند الساعة 15:44 من مساء اليوم بتوقيت المملكة، سقطت إحدى طائرات القوات الجوية الملكية السعودية المقاتلة من طراز "تورنيدو" أثناء مهمة تدريبية روتينية بمنطقة التدريب التابعة لقاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران.

نجاة الطاقم الجوي

وأكد العميد المالكي نجاة الطاقم الجوي بعد استخدام كرسيي النجاة، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي إصابات أو خسائر على الأرض نتيجة سقوط الطائرة.

وذكر أن لجنة تحقيق باشرت مهامها لمعرفة أسباب وقوع الحادث.

من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن المملكة انضمت رسميا إلى اتفاقية الأمم المتحدة "بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)".

وبذلك أصبحت السعودية هي الدولة رقم 96 التي تنضم للاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ بالنسبة للمملكة – باستثناء الجزء الثالث منها – في الأول من سبتمبر 2024.

وأوضحت "واس" أن الاتفاقية تضع إطارا قانونيا موحدا ومرنا بشأن إبرام عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات أطراف التعاقد، إضافة إلى توفير إطار تنظيمي دولي محايد ومستقل لمعالجة نزاعات البيع الدولي للبضائع، إلى جانب شمولها لمجموعة حديثة من القواعد القانونية التي تأخذ بالاعتبار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.