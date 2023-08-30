محافظ كفرالشيخ يتفقد مبادرة "أنت الحياة" بقرية الزعفران مركز الحامول

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، ونائبه عمرو البشبيشي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، مبادرة "أنت الحياة" بقرية الزعفران التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفرالشيخ، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لبناء الإنسان المصري ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل وتحسين الخدمات المقدمة لهم.

يأتي ذلك، تنفيذا لمبادرة التعاون بين محافظة كفرالشيخ، ومؤسسة حياة كريمة، ووزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والثقافة، وجامعة كفرالشيخ، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بحضور الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، مقرر المجلس القومي للمرأة، وإشراف العقيد أسامة الدسوقي، مدير مكتب حياة كريمة بكفرالشيخ.

وناقش المحافظ، المستفيدين من المبادرة من السيدات والفتيات والأطفال والشباب، مشيدا بإقبال السيدات من كبار السن على فصول محو الأمية بالمبادرة، إضافة لتعلم الفتيات الأشغال اليدوية والحرف المتعددة، لإقامة مشروعات خاصة بهن، كما استمع المحافظ من الأطفال عما يعرفونه عن "حياة كريمة"، واستمع لأصوات متميزة في التلاوة والتواشيح من الطلاب والطالبات، وتابع توزيع المساعدات الموزعة على الأسر المستحقة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة قدمت خلال 3 أيام، العديد من الأنشطة، تحت رعاية رئيس الجمهورية، منها أنشطة توعوية للأطفال والسيدات والكبار وقوافل طبية وبيطرية وتوعوية، إضافة لأنشطة ترفيهية ورياضية للأطفال، وملتقى التوظيف للشباب، وخدمات استخراج الرقم القومي، وامتحانات محو الأمية للكبار، وتدريبات حرفية ومهنية، ومسرح للأطفال وورش الحكي، ومبادرة اتكلم هنسمعك لدعم الصحة النفسية، ومساعدات للغارمين.