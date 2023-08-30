أوكرانيا تشن هجومًا حادًا على البابا فرانسيس

صرح "ميخائيل بودولياك"، أحد كبار مساعدي الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأن البابا فرانسيس، "بابا الفاتيكان"، خدم كأداة للدعاية الروسية بعد أن تحدث بحرارة عن الإرث التاريخي الغني للأمة، حسبما أفادت تقارير إعلامية، مساء اليوم الأربعاء.

وادعى بودولياك، في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، أن رئيس الكنيسة الكاثوليكية في خطاب مدمر للإنسانية المعاصرة.

الشخصيات التاريخية

وأوضح أن موسكو تستخدم مثال الشخصيات التاريخية مثل بطرس الأول (1672-1725) وكاثرين العظيمة (1729-1796) لتحفيز جنودها على القتال في أوكرانيا.

كما ادعى أن البابا يمجدهم ويستخدمهم رئيس روسيا فلاديمير بوتين للقضاء على هويتنا.

وقال بودولياك: إذا قيمنا عبارات البابا بعقل منفتح، فسنرى أنها تشجيع غير مشروط للإمبريالية العدوانية، ومدح للفكرة الدموية لـ "لعالم الروسي"، التي تنطوي على تدمير وحشي للحريات وأنماط حياة الآخرين.

من ناحية أخرى، أعرب البابا فرنسيس عن رغبته في أن يحصل الفاتيكان على وضع "مراقب" في مجموعة "بريكس".

جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس الاتحاد العالمي للمؤمنين القدامى ليونيد سيفاستيانوف، الذي يحافظ على التواصل مع البابا لوكالة "نوفوستي"، حيث قال: "يود البابا، ويعتقد أنه سيكون جيدا أن يحصل الفاتيكان على صفة مراقب في مجموعة (بريكس) الجديدة، وهي نفس الصفة التي يتمتع بها الفاتيكان في الأمم المتحدة".

وكانت مجموعة "بريكس" قد أعلنت، في بيان القمة الخامسة عشرة للمجموعة عن قبول كل من الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والسعودية إلى عضوية المجموعة.