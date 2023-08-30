ممدوح عيد : بيراميدز يسعى إلى الفوز بكل البطولات

كشف ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، في تصريحات صحفية مساء اليوم الأربعاء، عن كامل ارتياحه بشأن فترة الإعداد التي يخوضها الفريق السماوي حاليًا في تركيا استعدادًا للموسم الجديد، مشددًا على الروح الإيجابية التي تعم أجواء المعسكر.

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وأضاف في تصريحات الصحفية إن الجميع سعيد باختيار المكان وتجهيزاته التي تساعد على التركيز والحصول على الاستفادة القصوى، وهو ما انعكس على جميع أفراد البعثة، في ظل حالة الحب والود والترابط الواضحة داخل المعسكر والقوة التي تزيد داخل صفوف الفريق مع الإضافات الجديدة والتخطيط المثالي للموسم الجديد.



أشار ممدوح عيد في تصريحات الصحفية :" بيراميدز بات حاليًا يمتلك أكثر من فريقين جاهزين تمامًا لبداية الموسم الجديد ولا يوجد لاعب واحد احتياطي بالفريق والكل أساسي وعلى أعلى مستوى، والمجموعة متجانسة ومترابطة والفريق على قلب رجل واحد، وبيراميدز أنهى الموسم الماضي في مكان مميز ويسعى لأن تكون بداية الموسم الجديد أفضل بكثير والهدف واضح وهو الفوز بكل البطولات، ومع نهاية فترة الإعداد وما يتخللها من مباريات ودية، سيكون جاهزًا تمامًا لبداية الموسم والمشوار القاري في دوري الأبطال منتصف شهر سبتمبر المقبل.



أكمل في تصريحاته الصحفية، مساء اليوم الأربعاء :" أهم شيء حاليًا هو دخول الموسم الجديد بكل ثقة وتواضع بنوايا مخلصة وصادقة والكل هدفه واحد وهو حصد كل البطولات التي يشارك فيها الفريق وعلى رأسها بالطبع الدوري ودوري أبطال أفريقيا، وهو ما لا يقلل بالطبع من باقي البطولات التي يشارك فيها النادي هذا الموسم وسيبذل الفريق قصارى جهده من أجل تحقيق كل الألقاب بكل ثقة وتواضع لله وتوكل عليه في طلب التوفيق والسداد، وبكل تواضع وثقة نحن جاهزون لكتابة التاريخ.



أتم التصريحات الصحفية :" جميع أفراد النادي هدفهم واحد والمجموعة متجانسة ومخلصة لكيان بيراميدز، من أصغر فرد إلى أكبر مسؤول بنادي بيراميدز، وسنحافظ على حقوق جميع أعضاء نادينا مهما كانت الظروف، والإدارة تقف خلف الجميع وتدعمهم بكل قوة لأجل تحقيق الهدف المنشود، وهدفنا واضح وهو تحقيق البطولات وتشريف كرة القدم المصرية وإضافة ألقاب جديدة باسم مصر في البطولات القارية".