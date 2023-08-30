عاجل
طقس أوروبي يطغى على البلاد الأسبوع المقبل.. فيديو كوريا الشمالية تُطلق صاروخًا باليستيًا وتستفز العالم مُجددًا التضامن: انخفاض نسبة تعاطي الإدمان في مصر لـ5.9% أوكرانيا تشن هجومًا حادًا على البابا فرانسيس قرار حكومي بانتهاء انقطاع الكهرباء خلال أيام.. فيديو
الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

برنامج اللغة الإنجليزية بكلية آداب كفرالشيخ على اعتماد ضمان الجودة

 

كلية الآداب

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، حصول برنامجي "اللغة الانجليزية وآدابها، وعلم الاجتماع" بكلية الآداب بالجامعة، على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مقدماُ التهنئة لكلية الآداب وجميع القائمين عليها.

وقدم عميد كلية الآداب الدكتور وليد البحيري، التهنئة لجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، ومدير وحدة ضمان الجودة، وفريق العمل، ورؤساء الأقسام العلمية، ومنسقي البرامج التي تم اعتمادها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، والطلاب.