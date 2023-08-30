برنامج اللغة الإنجليزية بكلية آداب كفرالشيخ على اعتماد ضمان الجودة

كلية الآداب

أعلن رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، حصول برنامجي "اللغة الانجليزية وآدابها، وعلم الاجتماع" بكلية الآداب بالجامعة، على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مقدماُ التهنئة لكلية الآداب وجميع القائمين عليها.

وقدم عميد كلية الآداب الدكتور وليد البحيري، التهنئة لجميع منسوبي الكلية من وكلاء الكلية، ومدير وحدة ضمان الجودة، وفريق العمل، ورؤساء الأقسام العلمية، ومنسقي البرامج التي تم اعتمادها، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين بالجهاز الإداري بالكلية، والطلاب.