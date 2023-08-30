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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

داعية يحذر من كثرة الإنجاب.. الأبناء يتحولون لأعداء والعزوة تتبدل لنقمة

الدكتور هاني تمام،
الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن كثرة الإنجاب تتحول إلى كارثة، ومقولة العيال عزوة ستتحول لنقمة، مضيفا: "كل أب لابد أن يراعى قدراته المالية والصحية والاجتماعية، فى عدد الأطفال الذين يريد إنجابهم". 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج البيت، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "العيال عزوة ليس فى الدنيا، وإنما في الآخرة هتبقى عزوتك الحقيقية لما تربيهم صح ويكونوا نافعين لدين ربنا، العبرة مش أجيب عيال ولا أعرف أربيهم وأقول العيال عزوة، ومش عارف أراعيهم صحيًا ولا اجتماعيًا ولا ماليًا".

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أولاد أكثر من الطاقة

 واستكمل: "لما تنجب عيال أكثر من طاقتك وقدراتك، فأنت كده بتظلم ولادك، لازم تراعى قدراتك الصحية والنفسية والاجتماعية، العيل ممكن يكون نقمة عليك ممكن يكرهك اليوم اللى خلفته فيه، ويتحول لعدو لك، لما لا تحسن تربيته ولم تراعى ربنا فيه".

حسن الاختيار

ولفت إلى أن الإسلام أمرنا بحسن اختيار من يكون أبا مناسبا، وأما مناسبة لتربية الأولاد، مضيفا: "لو عاوز تتزوج اختار الأم الصالحة لأبناءك، وكذلك للزوجة لازم تختار من هو أهل لتربية الأبناء، وتحمل المسئولية".

 وتابع: "كل شخص لازم يفكر قبل الزواج من سيتحمل معه مسئولية الأولاد، ولا يكون التفكير شخصى فى الأولاد فقط، طيب أنت عاوز تخلف اختار صح، عشان كده سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ونسبها، ودينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، هنا سيدنا النبي بيخبرنا إن الرجل بيروح للطبائع دى، وهذا ليس توجيه، لكن بيقول لنا اختار صاحبة الدين". 

واستكمل: "صاحبة الدين هى من تصون أولادك وتحفظك، ويعود هذا على المجتمع، شوف حقوق الطفل تبدأ من قبل الزواج، لازم كل طرف يختار صح حتى يأتى بأطفال صالحين".

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