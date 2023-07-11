متوسط الإنجاب بالريف أكثر من 3 أطفال (شاهد)

قالت الدكتورة نيفين عبيد، مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إن التعداد السكاني في مصر تجاوز 105ملايين مواطن، وهذا لا يشمل الأطفال التي لا يتم تسجل رسميا عند الولادة بسبب مخالفات حالات الزواج المبكر، مشيرة إلى أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في المدينة 2.8 عدد إنجاب أو خصوبة عدد الأطفال يتراوح بين طفلين إلى 3 أطفال.

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متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 4 أطفال

وأضافت “عبيد” خلال حوارها مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الثلاثاء، أن متوسط الإنجاب لدى الأسر في الريف يصل إلى 3.5 أي من 3 إلى 4 أطفال، وهذه الإشكالية التي يجب العمل عليها بشكل أكبر، إذ أنه يجب تكثيف الجهود المبذولة في المناطق التي تزداد فيها مرات الإنجاب.

ونوهت مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إلى أنه يجب العمل على الفئات التي تكسر حاجز 3.5 أي تنجب أكثر من 3 أطفال، كون الزيادة السكانية تلتهم كل أوجه التنمية.

الأطفال في المدن تكون عبئًا على الأسر

وأشارت إلى أن الأطفال في المدن تكون عبئًا على الأسر، إذ يفكرون في تعليمهم ومأكلهم وهكذا على عكس المواطنين في الريف الذين ينجبون أطفالا كثيرة باعتبارهم مصدر دخل لهم، وهذا الفكر مرتبط بارتفاع معدلات الفقر.