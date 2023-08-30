السفير الذوادي يشيد بالتعاون الثقافي العربي والصيني تحت مظلة الجامعة العربية

أشاد السفير خليل الذوادي، رئيس قطاع الشؤون السياسية الدولية بالجامعة العربية، بالتعاون العربي الصيني تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وصرح بأن الجامعة بدأت تشارك في ندوات ومحاضرات ومؤتمرات من شأنها تبادل الخبرة والتجربة وفهم واستيعاب المصطلحات التي تساعد على الفهم والإدراك من خلال الحوار وتبادل الرأي والمشورة.

وأضاف السفير الذوادي أن الصبر الصيني بطبيعة الحال معروف بالانتظار لما يفيد في استيعاب اللغة الصينية التي هي بأشكال ورموز تحتاج بالفعل إلى استيعابها وفهمها، ولا يتأتى ذلك إلا بالممارسة والصبر والأناة.

لافتًا إلى أن العلم والمعرفة تتطلب منا الصبر والانتظار لما يعود علينا بالخير ونحقق من خلالها الأهداف المبتغاة.

وكان قد وصل وفد رفيع المستوى من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية للمشاركة في أعمال الدورة 18 لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي الصيني، والدورة 7 للحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسؤولين.

وترأس وفد الأمانة الأمين العام المساعد خالد منزلاوى، وبمشاركة وزير مفوض محمد بن صديق، مدير إدارة آسيا وأستراليا والتعاون العربي الآسيوي، ووزير مفوض رحاب عز الدين، مديرة إدارة العلاقات الاقتصادية، ووزير مفوض فؤاد بستنجي، مسؤول ملف التعاون العربي الصيني.

وعقب وصول وفد الأمانة العامة إلى مدينة تشنغدو، عقد اجتماع تنسيقي عربي صيني بحضور السفير محمد عرفي، المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية لدى جامعة الدول العربية.

وصرحت السفيرة هيفاء أبو غزالة بأن الهدف من الزيارة هو بحث سبل تعزيز التعاون العربى الصينى وفتح آفاق جديدة للتعاون الثقافى العربى الصينى والعمل على تقديم المجتمعين العربى والصينى بالصورة التى تتناسب مع حضارتهما العريقة التى تمتد بجذورها فى أعماق التاريخ.

كما أشارت إلى مشاركة الأمانة العامة فى افتتاح مركز الدراسات الصينى العربى الثقافى السياحى والذى سيشكل جسرًا من جسور التبادل الثقافى بين المجتمعين العربى والصينى، ومركزًا ثقافيًا فعالًا فى عملية دعم مضمون الحوار الثقافى العربى الصينى بهدف تقريب وجهات النظر بين الجانبين فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.