تواجد نحو 400 مُدرب عسكري فرنسي في الجابون.. وكالة تُوضح

يُوجد حوالي 400 مُدرب عسكري فرنسي في الجابون، واستيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يُؤثر على أسلوب عملهم هناك، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الوكالة: "400 مدرب عسكري أمريكي متواجدون في الجابون حيث يترأسون العملية الإقليمية للتدريب العسكري".

ونقلت عن العسكريين الفرنسيين أن استيلاء الجيش على السلطة في البلاد لم يؤثر بعد على نظام عملهم.

إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وحل المؤسسات الحكومية

وأعلن الجيش الجابوني، صباح اليوم الأربعاء، إلغاء نتائج الانتخابات الأخيرة وحل المؤسسات الحكومية. وقال رئيس الحرس الجمهوري الجنرال بريس أوليغوي نجيما لصحيفة "Monde" الفرنسية إن رئيس الغابون علي بونغو أونديمبا أقيل، لكنه سيحتفظ بجميع حقوقه المدنية. ووفقا للجيش، فإن الرئيس المخلوع يخضع للإقامة الجبرية. وفيما بعد نشر صحفي محلي رسالة مصورة للرئيس المخلوع على شبكة التواصل "ْX" ("تويتر" سابقا)، قال فيها بونغو إنه متواجد حاليا في مقر إقامته ولا يفهم ما يحدث، مشيرا إلى أنه لا يعرف مكان وجود زوجته وابنه.

من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، أن باريس "تدين الانقلاب العسكري الجاري حاليا" في الغابون، مشيرا الى أن فرنسا "تراقب بانتباه شديد تطورات الوضع".

وقال فيران خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع مجلس الوزراء إن باريس "تؤكد مجددا رغبتها بأن يتم احترام نتيجة الانتخابات حينما تعرف".

وقد أعلن عسكريون الأربعاء "إنهاء النظام القائم" في الغابون بعيد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السبت التي كرست فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.