أزمة في الجبلاية بسبب الأهلي لمخالفة لوائح الفيفا

سيطرت حالة من القلق الشديد على مسئولي اتحاد الكرة أزمة كبيرة، بعد مخالفة لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص استدعاء لاعبي الأهلي للمشاركة في معسكر المنتخب الوطني القادم لمواجهتي اثيوبيا وتونس رغم ارتبطا الفريق بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب كأس السوبر الأفريقي.

وكشف مصدر بالأهلي عن إن اتحاد الكرة خالف لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم بعدم اخطار النادي الأهلي بضم لاعبين للمنتخب قبل خمسة عشرة يوما من اليوم الأول للأجندة الدولية كما تنص المادة الثالثة فقرة 2 من الملحق رقم "1" من لوائح أوضاع وإنتقال اللاعبين الدولية اصدار مايو 2023، وهو أمر ملزم لجميع الإتحادات الدولية ولا يفرق بين نادي عضو في نفس الإتحاد ونادي عضو في إتحاد آخر، لا يوجد ما يسمى لاعب محترف خارج الدولة ولاعب محترف داخلها، ولا يحق للإتحاد العضو تغيير لوائحه والإنحراف عن هذا الملحق الملزم للإتحادات والأندية.

ويعيش اتحاد الكرة ورطة كبيرة بعدما قام الجهاز الفني للمنتخب باستدعاء لاعبي الأهلي الدوليين للمشاركة في مباراة تحصيل حاصل أمام اثيوبيا، ولقاء ودي أمام تونس، رغم ضيق الوقت قبل مواجهة رسمية للأهلي الذي يمثل مصر في المحفل القاري الكبير.