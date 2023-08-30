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الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

فايد وشطا يترأسان اجتماع شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا

محمد عبد اللطيف
محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية

ترأس محمد عبد اللطيف فايد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة دمياط، اجتماع شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولچيا، بحضور سمير شطا نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، ووليد الشناوي مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والشعب، والإعلامي طلال الجمل  مستشار إعلامي الغرفة.


وذلك لتشكيل الشعبة والقيام بدورها بتقديم الاقتراحات، لإقامة معرض متخصص للحاسب الآلي في بعض الجهات الحكومية والمدرسية، والمساعدة في دعم التجار بكيفية استخراج الفاتورة الإليكترونية التي تستهدف تعميمها الدولة في المرحلة القادمة، وحل مشاكل الجمعية العمومية للشعبة.

 

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