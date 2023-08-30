محافظ الشرقية ينعي شقيقه النائبة عائشة عبد الغني هاشم عضو مجلس الشيوخ

وعمة النائبة "مروه هاشم" عضو مجلس النواب..

قدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، باسمه وباسم أبناء المحافظة والأجهزة التنفيذية، خالص التعازي في وفاه المغفور لها بإذن الله شقيقه النائبة عائشة عبد الغني هاشم عضو مجلس الشيوخ، وعمه النائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب.

أعرب محافظ الشرقية، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الراحلة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأناب محافظ الشرقية المهندسه لبني عبد العزيز نائب المحافظ، لتقديم واجب العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة الكريمة، وذلك بمسقط رأسها بقرية الزنكلون التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد أهمية التواصل بين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعرف على خطط المحافظة المستقبلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كل القطاعات الخدمية والتنموية، ولدفع عجلة العمل للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ودخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة لاستعراض وحل مشاكل المواطنين.

واستمع المحافظ، لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فورا وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأكد محافظ الشرقية، أنه دائم التواصل مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لوضع المقترحات والرؤى لإيجاد الحلول الجذرية وغير التقليدية للمشكلات والقضايا التي تعاني منها دوائرهم المختلفة وتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تحسين معيشتهم للأفضل.

وثمن النواب مجهودات محافظ الشرقية والجهاز التنفيذي للنهوض بمستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدين أننا جميعاً نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

كما ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وناقش الاجتماع عدداً من الطلبات المقدمة من المستثمرين بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة، وكذلك الموافقة على ضم القطع واستبدالها بقطع أخرى وإضافة نشاط تصنيع لاتخاذ ما يلزم طبقاً للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وتطرق الاجتماع لمناقشة عدد من الموضوعات ومنها طلبات التصالح على أعمال البناء المخالف داخل منطقتي بساتين الإسماعيلية الزوامل ومنطقة بلبيس الصناعية، ليؤكد محافظ الشرقية على مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رؤساء المناطق الصناعية بعمل حصر للمخالفين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وللصالح العام.

وخلال الاجتماع أكد محافظ الشرقية، مدير إدارة الاستثمار بالتنسيق مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل لإعداد جدول زمني للانتهاء من إجراء الصيانة العاجلة لعدد 4 آبار مياه ارتوازية بالمنطقة والاستفادة منها في توصيل المياه بصفة دائمة وتقديم افضل الخدمات للمستثمرين.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، والمهندس محمد الصافي السكرتير العام للمحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد محمد النجار وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جلال عبد الكريم رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل، والدكتور محمد الهراوي مدير إدارة الاستثمار، وهاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، ومسئولي قطاعات الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية.