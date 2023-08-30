برلماني يطالب بخطة ترويجية كاملة لتسهيلات الحكومة للمستثمرين ورواد الأعمال

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة لـ الحكومة، بإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من كافة الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، واستعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع فى منح الرخص الذهبية، يعتبر أحد أهم مطالب الخبراء والمتخصصين والمستثمرين ورجال الأعمال المشاركين لجلسات توطين الصناعة بالحوار الوطني خلال الشهر الماضي.

وأضاف " السادات" فى بيان له اليوم، أن الحوار الوطني قبلة حياة لمختلف المجالات والقطاعات فى مصر كالصناعة والتجارة والسياحة والتعليم والاقتصاد والصحة والاستثمار وغيرها، وهذا ما نلاحظه من استجابات الرئيس المتكررة وتوجيهاته للحكومة التي تأتي استجابة لتوصيات الحوار .

توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة توضيح الصناعات الاستراتيجية التي يشملها القرار، حتي يتثني للمستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من تلك التسهيلات ، بشكل يسهم فى دعم القطاع والنهوض بها ومواجهة التحديات والمعوقات التي تواجههم .

وطالب السادات بضرورة وجود خطة ترويجية متكاملة تشمل كافة الإعفاءات والتسهيلات التي اصدرتها الحكومة خلال الأشهر الماضية بما فيها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار وتوجيهات الرئيس الأخيرة.