بداية مقلقة لموسم الأهلي بمشاكل معسكر النمسا .. وكولر مستاء

ما تزال المشاكل تحاصر معسكر بعثة النادي الأهلي في النمسا بعدما تأخر المعسكر عن موعده السابق بسبب مشاكل في استخراج التأشيرات الخاصة بسفر البعثة بالكامل إلى أوروبا.

حالة الطقس تعاند الأهلي في معسكر النمسا

واستمرت المشاكل تواجه االأهلي بسبب الأجواء الممطرة بغزارة شديدة في النمسا وهو ما تسبب في عدم استكمال الفريق لتدريباته وفقا لبرنامج الإعداد المقرر مسبقا من جانب السويسري مارسيل كولر، وهو ما يؤثر على خطة التحضير لانطلاقة الموسم الجديد.

إلغاء مباراة الأهلي الودية بالنمسا

وتواصلت المشاكل مرة أخرى بعد قرار إلغاء أولى المباريات الودية والتي كانت مقررة اليوم أمام فريق كلوروفورم السويسري بعد اعتذار فريق الرجة الثالثة عن لعب المباراة مما اضطر خالد بيبو مدير الكرة للإعلان عن إلغاء المباراة بحجة وجود إصابات بكثرة في صفوف الأهلي على غير الحقيقة، وهو ما جعل مارسيل كولر يبدي غضبه الشديد ويؤكد على أن المعسكر غير مثالي ولا يلبي طلباته لتجهيز الفريق استعدادا للموسم الجديد، وهو ما يعتبر بداية مقلقة للموسم االجديد لبطل أفريقيا.