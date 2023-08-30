رئيس «تجارية الإسماعيلية» يصدر قرارا بتشكيل لجنة العلاقات العربية لفتح آفاق إستثمارية جديدة

أصدر أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، القرار رقم 3 لسنة 2023 بتشكيل لجنة العلاقات العربية.

في هذا السياق، أكد أكرم الشافعي، أن مهمة اللجنة تعمل علي توثيق العلاقات بين الغرفة التجارية بالإسماعيلية ونظيراتها في الوطن العربي وتوطيد العلاقات بما يساعد علي فتح مجال الإستثمار المشترك في مصر لما تتميز به محافظة الإسماعيلية من موقع متميز وبنية أساسية ومناخ جذاب للاستثمار وفتح مجالات تصديرية للمنتجات الزراعية وغيرها التي تتميز بها المحافظة.



وتقرر تشكيل لجنة العلاقات العامة برئاسة محمد محمود السيد الحسانين كشك ، والسيد محمد محمد الكرسلي «منسق»، وعضوية كلا من جمال احمد عبد الرحمن مسعود وعلي ابراهيم محمد حامد العكرمي.

كما كلف الشافعي اللجنة بالإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في مجال مهامها.