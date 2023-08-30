طرح فيلم مندوب مبيعات بجميع دور العرض المصرية .. اليوم

يعرض فيلم مندوب مبيعات، بطولة آيتن عامر وبيومي فؤاد، مساء اليوم الأربعاء في دور العرض المصرية بعد تحقيقه نجاحا كبيرا في السعودية والإمارات وباقي دول الخليج حيث كان قد تم طرحه هناك يوم 17 من الشهر الجاري.

وَيواصل مخرجه ومنتجه حامد صالح الترويج لفيلمه عبر حساباته المختلفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانستجرام وتيك توك، وحسابات شركته أيضا عبر هذه المنصات.

الفيلم هو الثالث له وهو بالكامل يتحدث عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات.

مندوب مبيعات

قصة وأبطال فيلم مندوب مبيعات

ويلعب بطولته النجوم بيومي فؤاد و أحمد فتحي والنجمة أيتن عامر إسلام إبراهيم - ومعهم كل من وائل العوني وهبة عبد العزيز وايمن قنديل ويسرى المسعودي وإيمان يوسف ولمياء كرم، وتم تصويره بالكامل في إمارة دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

تدور قصة الفيلم حول شخصيات مصرية مقيمة في دولة الإمارات، حيث تدفع المشاكل الزوجية بيومي وسيد للسفر وانتحال صفة مندوبي مبيعات في شركة سعيد، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها، للحصول على حبها، والارتباط بها فيكونان سببًا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

ومن ناحية اخرى، يبدأ الفنان بيومي فؤاد، تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “وقت إضافي”، مع بداية شهر سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يعرض في الشهور الأولى من عام 2024.

فيلم وقت إضافي

الفيلم ينتمى لنوعية الأعمال الكوميدية، يضم «وقت إضافي»، مجموعة من النجوم أبرزهم بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، باسم سمرة، نسرين أمين، أحمد سلطان، من فكرة محمد دياسطي، سيناريو وحوار رشاد رشدي، ويحمل توقيع المخرج أحمد جبة.