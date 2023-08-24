الإمارات تكشف حقيقة تعليق رحلاتها إلى روسيا الاتحادية

أعلنت "الخطوط الجوية الإماراتية"، أنها لا تعتزم تعليق رحلاتها إلى روسيا الاتحادية، وذلك بعد ما ذكرت بعض القنوات على "تلجرام" وجود خطط لديها لتعليق رحلاتها إلى موسكو.

وذكر مصدر في المكتب الصحفي للخطوط الجوية الإماراتية، لوكالة أنباء "تاس"، أنها لا تنوي تعليق تسيير رحلاتها إلى الأراضي الروسية، لتنفي بذلك ما ذكرته بعض القنوات عبر تطبيق "تلغرام" بوجود نوايا من هذا القبيل.

تعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا

وقالت الشركة: "طيران الإمارات ليس لديها أي خطط لتعليق الرحلات الجوية من وإلى روسيا. الرحلات الجوية تعمل حاليا بصورتها المعتادة".

يُشار إلى أنه في 17 أغسطس الجاري، أعلنت شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" أنها ستطلق الشتاء المقبل رحلات مباشرة من مدينة يكاترينبورغ رابع أكبر مدن روسيا، إلى العديد من الدول ومنها الإمارات العربية المتحدة.

وقبلها في بداية يوليو الماضي أيضا، أعلنت شركة الطيران الروسية "بوبيدا"، التي تدخل في مجموعة "إيروفلوت"، أن الشركة زادت برنامج رحلاتها الإقليمية إلى الإمارات العربية المتحدة.