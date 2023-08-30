مرتبط يد الزمالك 2004 يهزم المعادي 32 - 22

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره المعادي بنتيجة 22/32 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين .

كواليس فوز نرتبط يد الزمالك علي المعادي

وقدم لاعبو الزمالك أداءا قويا خلال شوطي اللقاء، إذ انهى الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19 - 8 ، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 32 - 22 .

ومن المنتظر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: أسامة الحلواني مديراً فنياً وحسين عثمان مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي والسيد سامي مدرباً للأحمال وعادل أبو قريش اخصائيا للعلاج الطبيعي وحسام عصمت مديراً إدارياً وأحمد فوزي إداريا.