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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مرتبط يد الزمالك 2004 يهزم المعادي 32 - 22

مرتبط يد الزمالك
مرتبط يد الزمالك 2004

فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره المعادي بنتيجة 22/32 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دوري المحترفين .

 

كواليس فوز نرتبط يد الزمالك علي المعادي

وقدم لاعبو الزمالك أداءا قويا خلال شوطي اللقاء، إذ انهى الأبيض الشوط الأول لصالحه بنتيجة 19 - 8 ، قبل أن يواصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز أبناء ميت عقبة بنتيجة 32 - 22 .

 

ومن المنتظر أن يواجه الفريق نظيره سموحة يوم الأربعاء المقبل على صالة الأخير بالإسكندرية في تمام الرابعة عصرا، ضمن منافسات الجولة الثانية للبطولة.

 

ويتكون الجهاز الفني لفريق الزمالك من: أسامة الحلواني مديراً فنياً وحسين عثمان مدرباً ومحمود عبدالله مدرباً لحراس المرمي والسيد سامي مدرباً للأحمال وعادل أبو قريش اخصائيا للعلاج الطبيعي وحسام عصمت مديراً إدارياً وأحمد فوزي إداريا.