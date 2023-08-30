12 وظيفة شاغرة في وزارة الخارجية السعودية 1445.. اعرف التخصصات وموعد التقديم

بحث السعوديون خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الاربعاء عن وظائف وزارة الخارجية التي طرحتها الوزارةبالمملكة العربية السعودية عدد من الوظائف الشاغرة بمسمى "سكرتير ثاني" والمطلوب شغلها للرجال والنساء بشرط أنيكون المتقدم سعودي الجنسية ويحمل شهادة الماجستير.



ما هي تخصصات وظائف وزارة الخارجية السعودية

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "اكس" تويتر سابقًا"، أن الوظائفالخالية لديها متوفرة في 12 مجال محدد وهم:

علوم سياسية. علاقات دولية. اقتصاد. قانون. دراسات دبلوماسية. الدبلوماسية الرقمية. أمن دولي. حقوق إنسان الدبلوماسية العامة. الجغرافيا السياسية. حل النزاعات الدولية. إعلام “علاقات عامة”

طريقة وموعد التقديم على وظائف وزارة الخارجية

وأوضحت وزارة الخارجية أنه سوف يتم تحديد مواعيد المقابلة الشخصية للمرشحين من خلال رسائل الـSMS أو البريدالإلكتروني، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر مسح الباركود.





موعد التقديم

كما لفتت الوزارة إلى أن التقديم يتم بداية من اليوم الاربعاء الموافق 13 صفر 1445هـ/ 29 أغسطس 2023م، ويستمرحتى يوم الاثنين 19 صفر 1445هـ/ الموافق 4 سبتمبر 2023م.