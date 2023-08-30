أكرم توفيق وكريم فؤاد يخضعان لفحص طبي تحت إشراف خبير نمساوي

توجها أكرم توفيق وكريم فؤاد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المراكز؛ لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق.



ويخضع أكرم توفيق وكريم فؤاد للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما، بعدما نفذ الثنائي برنامجا علاجيا وتأهيليا طوال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي، وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.



وأجرى كريم فؤاد وأكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك، وقام اللاعبان بالتوجه للطبيب مرة أخرى اليوم لإجراء عدة فحوصات طبية.



وينتظم الفريق في معسكر مغلقً في النمسا بدءًا من اليوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

تأجيل ودية الأهلي بالنمسا

يذكر أن كشف ماورفيرك النمساوي، والذي كان مقرر له مواجهة الأهلي وديًا، في أولى مباريات المارد الأحمر الودية، استعدادًا للموسم الجديد 2023/2024، عن تأجيل المباراة.

وكان من المقرر أن يلعب الأهلي أمام ماورفيرك النمساوي، في أول مباراة للفريق الأحمر في معسكره بالنمسا، والتي كانت في السابعة من مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن ماورفيرك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن تأجيل المباراة، بعدما قام المارد الأحمر بإبلاغ الفريق بوجود عدد من اللاعبين الذين تعرضوا لإصابات قوية خلال الفترة الأخيرة.

وتسيطر حالة من القلق على الجهاز الفني للأهلي من خوض المباراة، حتى لا يتعرض اللاعبين لإصابات أقوي.

في سياق متصل، يبحث عمرو مرزوق، المسؤول عن المعسكر في النمسا، عن الاتفاق مع فريق يشارك في الشامبيونزليج الأوروبي خلال الفترة المقبلة، بعد إلغاء ودية ماورفيرك.

يذكر أن الأهلي يواصل استعداده بكل قوة لخوض مواجهة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، والمقررلها 15 سبتمبر.