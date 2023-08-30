"آداب المنصورة" تنظم أول احتفالية لتكريم الخريجين من ذوى الهمم

تحت عنوان " احتفالية يوم التحدي "

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة اليوم أول احتفالية لتكريم الخريجين من ذوى الهمم تحت "عنوان احتفالية يوم التحدي " تحت رعاية الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة .

توجيهات الدولة

وأكد رئيس الجامعة المنصورة، في كلمته خلال الاحتفال، أن هذه الاحتفالية تأتى في إطار توجيهات الدولة والقيادة السياسية الحكيمة في دعم أبنائنا من ذوي الهمم ، مشيراً إلى أن الجامعة تعمل على دعم أبنائها الطلاب وتحديدًا ذوي الهمم فهم مستقبل مصر وفخرها ، كما تعمل على تقديم كافة الخدمات التي تمكنهم من التغلب على الإعاقات المختلفة من خلال الوسائل التكنولوجية الحديثة والاستعانة بالخبراء والمتخصصين في دعم ذوي الإعاقة في التغلب على الصعوبات التي يواجهونها في حياتهم اليومية وجعلهم عضوا نافعًا في المجتمع، وكذلك تأهيلهم للحصول على فرص عمل مميزة للمشاركة في التنمية والتقدم المجتمعي.

أيام مشهودة

وأوضح الأستاذ الدكتور محمود سليمان الجعيدي عميد كلية الآداب أن الكلية تكرم اليوم ما يقرب من 36 طالبا من المتفوقين من ذوي الهمم وأن هذا يوم من الأيام المشهودة في تاريخ كلية الآداب ، مشيرًا الى حرص إدارة جامعة المنصورة على الوقوف بجانب طلابنا ودعمهم، وتوجه بالشكر لأسر ذوي الهمم لمساندة ابنائهم وهم يحصدون ثمرة نجاحهم وجهدهم ، ونعتبر هذا اليوم هو يوم عيد لكلية الآداب وهذا أول حفل تخرج في تاريخ كلية الآداب، كما أوصي الخريجين بالاجتهاد ومواصلة السعي في الجد والمثابرة .

يوم الحصاد

وعبر الأستاذ الدكتور وائل البرعي وكيل كلية الآداب للتعليم والطلاب، عن سعادته لرؤية الفرحة في وجوه أبنائنا الخريجين من ذوى الهمم بكلية الآداب واليوم يعد يوم الحصاد بعد بذل الجهد وكلل الله تعالى لهذا الجهد بالتفوق ، مشيرًا الى توفير كل الوسائل التي تعينهم على استكمال دراستهم العلمية، اليوم

عزيمة وإصرار

كما عبرت الأستاذ الدكتور سهير وحيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن فخرها و اعتزازها بتفوق أبنائنا الخريجين من ذوى الهمم نتيجة العزيمة والإصرار لما أظهروه من تفوق وتحدى للوصول ليوم التخرج واثبتوا ذاتهم بالمجتمع و انهم قادرون باختلاف، كما طالبت الطلاب باستكمال مسيرة دراستهم العليا بالكلية ليكونوا إضافة في كل مجال وتخصص .

جانب من الاحتفال

عميد الكلية خلال تكريم أحد الخريجين

توزيع شهادة التقدير على خريجة