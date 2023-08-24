هنا الزاهد فراشة زاهية بالألوان الربيع المنعش

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر الإنستجرام.



ونألقت هنا الزاهد بإطلالة صيفية مفعمة بالحيوية والشقاوة في آن واحد، حيث ارتدت بادي برقبة ال × ونسقت عليه بنطال ينتمي لصحية الهاي ويست صمم من قماش بالألوان الزاهية.



أما من الناحية الجمالية اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة على طريقة الويفي الواسع ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.



هنا الزاهد

هنا الزاهد (5 يناير 1994 -) ممثلة ومقدمة برامج مصرية، بدأت مسيرتها في الإعلانات قبل أن تدخل عالم الدراما في مسلسل فرق توقيت، ظهرت في فيلمها الأول خطة جيمي في 2014. ولعبت دورا رئيسيا في مسلسل سك على إخواتك الذي عرض على إم بي سي مصر ثم انطلقت في مشوار النجومية بأدوار متعددة حتى قامت بأدور بطولة كما حدث في فيلمي قصة حب والغسالة.

الحياة الشخصية



ولدت هنا الزاهد في القاهرة، هي ابنة "شيرين المنزلاوي" زوجة طلعت زكريا.

في 15 أغسطس 2018 احتفلت هنا الزاهد بخطوبتها على الفنان أحمد فهمي، في حفل عائلي أُقيم بمنزلها، واقتصرَ الحفل على أهل العروسين وعددٍ قليل من أصدقائهم، وفي 11 سبتمبر 2019 احتفلا بزفافهما في حفل كبير حضره الكثير من نجوم الفن.

