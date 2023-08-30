البورصة تربح 6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المصريين والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.273.5 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوي18818نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى3812 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 5585 نقطة.

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والمصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 32 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 2.3 مليار جنيه .