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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

البورصة تربح 6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المصريين والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 6 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.273.5 تريليون جنيه

 صعد  مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1% ليصل إلى مستوي18818نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة  ارتفاعا بنسبة 0.46%  ليغلق عند مستوى3812  نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.29%   ليغلق عند مستوى 5585 نقطة.

 

اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية  والمصرية للشراء، وبلغت صافي مشترياتهم 32 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين العرب وسط تداولات 2.3 مليار جنيه .

 

 