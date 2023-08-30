قافلة طبية بقرية الكفلاتية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن إطلاق القافلة الطبية بقرية الكفلاتية التابعة لإدارة نجع حمادي الصحية، وذلك على مدار اليوم الأربعاء والخميس ٣١,٣٠ اغسطس الجاري.

وذلك في إطار خطة الدولة "حياة كريمة " لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، وحرصاً من مديرية الشؤن الصحية بقنا علي ضرورة وصول الخدمة الطبية المتكاملة المجانية إلى جميع القري بمراكز محافظة قنا.

وأشار الدكتور راجي أن القافلة تشمل العديد من التخصصات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية وصرف الأدوية وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية والتي سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.