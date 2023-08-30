مصرع 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتريلا بأسيوط

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا يفيد بورود بلاغ من النجدة، بحادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتريلا على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز القوصية في محافظة أسيوط، ووجود وفيات.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ. وبعد الفحص والمعاينة، تبين حدوث حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وتريلا على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين مركز القوصية في محافظة أسيوط، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص.

تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى القوصية تحت تصرف النيابة العامة بأسيوط. وتم تحرير المحضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، شهد طريق ديروط أسيوط الزراعي انقلاب سيارة ميكروباص، بسبب اختلال عجلة القيادة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصًا. تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وتقديم الإسعافات الأولية. تم تحرير المحضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات