غرق موظف  وزوجه نجله باحدى القرى السياحية بالاسكندرية

شهد شاطى احد القرى السياحية بغرب الاسكندرية حالة من الحزن والبكاء وتحولت فرحة المصطافين الى بكاء وعويل اثر غرق موظف وزوجه نجله، بعد ساعات عصيبة عاشتها الاسرة تبحث قوات الانقاذ عن الغريقان تمكنت قوات الانقاذ النهرى المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين، تم انتشال جثمان الاب يبلغ من العمر 54 عاما و زوجه نجله وتدعى " سلمى " 26 عاما؛ وذلك بعد أن لقيا مصرعهما غرقًا بمياه البحر في شاطئ القرية السياحية.

كان قد تلقى اللواء خالد البراوى مدير الامن اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد ورد بلاغا من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغًا من أمن القرية السياحية بتعرض شخصين للغرق، حيث تلقفتهما أمواج البحر أثناء نزولهما للسباحة في المياه مع أسرتهما، لقضاءً لعطلة الصيف،

وتبين من الفحص غرق رجل وزوجة ابنه مقيم بالإسكندرية، عقب نزوله البحر في القرية السياحية المشار إليه، بعدما جرفتهما الأمواج.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير بالإسكندرية: أنه تلقى إشارة تفيد بغرق شخص وزوجة ابنه فى قرية بالمنطقة الشرقية وعلى الفور تم توجيه النداء إلى غواصين الخير بالإسكندرية بسرعة التوجه إلى مكان الحادث للبحث عن الجثامين.

وأضاف قائد غواصين الخير بالإسكندرية،أن 5 من الغواصين يشاركون فى البحث عن جثمان زوجة الابن وتدعى سلمى تبلغ من العمر 26 سنة، بينما تم العثور على جثمان حماها البالغ من العمر 54 سنة.