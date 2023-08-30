بسب خلافات مالية.. عامل يمزق جسد صديقه في مدينة نصر

لقي شخص مصرعه، إثر نشوب مشاجرة بينه وآخر في منطقة مدينة نصر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض علي الجاني الذي إثر بارتكابهم الواقعة بسب نشوب خلاف بينه وبين الضحية الخلافات مالية بينهما تعدى عليه بسلاح أبيض أحدث إصابته التي أودت بحياته.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبال أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مصاب بجروح طعنية إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وبسؤال المصاب اتهم شخص آخر "يحمل ذات الجنسية" بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" بسبب خلافات مالية بينهما، نتج عن ذلك إصابته، وفى وقت لاحق تبلغ من المستشفى بوفاة المصاب متأثراً بإصابته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة أخرى سقط في قبضة مباحث القاهرة 3 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنطقة مصر القديمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف العقار المُشار إليه وأمكن ضبط (3 أشخاص) حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه "ملك أحدهم" وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 10 أمتار.. وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.