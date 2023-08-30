حسن شاكوش وسارة زكريا يهينان جمهور حفلهما بالساحل

تسببا الثنائي المطرب حسن شاكوش والفنانة اللبنانية سارة زكريا في إهانة جمهورهما في حفلهما بالساحل الشمالي، ليتداول لهما فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم للأغاني التي تحتوى على الألفاظ الخارجة، وتصرفاتهم غير الطبيعية مما يدل على عدم تقديرهم واحترامهم للجمهور.

تسببت الفنانة اللبنانية سارة زكريا صاحبة أغنية "تيجي نتجوز بالسر"، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي وهي تقول على الحاضرين "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

ولم يكتف حسن شكوش بأزماته مع طليقته، فدخل في أزمة جديدة مع جمهور حفلته، حيث قال: " اللي ما يكملش في ستين الف داهية "، موجهًا تلك الرسالة لمن يغادرون الحفل قبل أن تنتهي.