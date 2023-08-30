الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حسن شاكوش وسارة زكريا يهينان جمهور حفلهما بالساحل

حسن شاكوش وسارة زكريا
حسن شاكوش وسارة زكريا

تسببا الثنائي المطرب حسن شاكوش والفنانة اللبنانية سارة زكريا في إهانة جمهورهما في حفلهما بالساحل الشمالي، ليتداول لهما فيديوهات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ليعبر رواد السوشيال ميديا عن استيائهم للأغاني التي تحتوى على الألفاظ الخارجة، وتصرفاتهم غير الطبيعية مما يدل على عدم تقديرهم واحترامهم للجمهور.

 

تسببت  الفنانة اللبنانية سارة زكريا صاحبة أغنية "تيجي نتجوز بالسر"، في هجوم كبير من الجمهور عليها بعدما تم تداول فيديو لها من حفلها بالساحل الشمالي وهي تقول على الحاضرين "هما كلهم هنا بيضربوا برشام ولا إيه؟".

 

ولم يكتف حسن شكوش بأزماته مع طليقته، فدخل في أزمة جديدة مع جمهور حفلته، حيث قال: " اللي ما يكملش في ستين الف داهية "، موجهًا تلك الرسالة لمن يغادرون الحفل قبل أن تنتهي.

 

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