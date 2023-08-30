مستشار شيخ الأزهر: الطيب يوافق على البرنامج الصيفي لتنمية قدرات الوافدين

قدَّمه مركز تطوير التعليم ..

وافق فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على مشروع البرنامج الصيفي لتنمية القدرات العلمية للطلاب الوافدين، الذي تقدَّم به مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب إلى فضيلته.



قالت الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، المشرف العام على البرنامج الصيفي، إن البرنامج يأتي انطلاقًا من توجيهات فضيلة الإمام الأكبر بالاهتمام بالطلاب الوافدين، ورعايتهم، وانتهاج السُّبُل التي من شأنها تنميتُهم علميًّا وثقافيًّا، وكذلك من مسئولية مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن إعداد البرامج التي تُحقق رسالة الأزهر الشَّريف في تطوير منظومة تعليم الطُّلاب الوافدين، والارتقاء بمستواهم العلمي.

البرنامج يعمل على تحسين المستوى العلمي للطلاب الوافدين

أضافت مستشار شيخ الأزهر أن البرنامج يعمل على تحسين المستوى العلمي للطلاب الوافدين، واستثمار الإجازة الصيفية فيما ينفعهم ويفيدهم، وصونهم عن الانشغال بالمُلْهِيَاتِ المُضِرَّة نتيجة الفراغ الطويل بين امتحانات نهاية العام وبدء العام الدراسي الجديد.

تقدمت د. نهلة الصعيدي بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لموافقته على البرنامج، التي تأتي في ظل دعم فضيلته اللامحدود لمنظومة الوافدين بالأزهر الشريف.

صرَّحت مستشار شيخ الأزهر بأنه تم عقد اجتماع تحضيري، في مقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؛ لبحث الإجراءات التنفيذية للبرنامج، بحضور الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والأستاذ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي واللواء أسامة ياسين، نائبي رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، والأستاذ الدكتور عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر.



نوهت د. نهلة الصعيدي بأنه سيتم في القريب العاجل إعلان الإجراءات التفصيلية لتنفيذ البرنامج، الذي ينظمه مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بالشراكة مع الجهات ذات الصِّلة داخل مؤسسة الأزهر، ومنها: جامعة الأزهر، ومدينة البعوث الإسلامية، والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

كان قد أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن انعقاد ورش لتعليم رسم الكاريكاتير والبورتريه في الفترة من 28/8/2023 وحتى 31/8/2023، في الثالثة عصرا، على يد فنانين متخصصين، وذلك على هامش مسابقة ملتقى الأزهر الدولي الثاني للكاريكاتير والبورتريه للعام الحالي.

أوضحت دكتورة نهلة الصعيدي، مستشار شيخ الأزهر للطلاب الوافدين، مدير مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، أننا نستهدف من هذه الورش صقل مواهب الطلاب الوافدين وقدراتهم الإبداعية في مجالات جديدة، لتخريج طلاب مبدعين في كثير من المجالات، ليكونوا خير سفراء للأزهر في بلادهم.



