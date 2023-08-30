أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة النهائية التي تضم ثلاثة لاعبين يتم تحديد الأفضل بينهما على صعيد القارة الأوروبية عن عام 2023.

موعد حفل يويفا غدًا.. والقنوات الناقلة

وتقرر اقامة حفل جوائز الأفضل في أوروبا مساء غدا الخميس 31 أغسطس 2023 في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وذلك في قاعة مؤتمرات جريمالدي في موناكو.

القنوات الناقلة لحفل يويفا

وتذاع مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على شبكة قنوات بي إن سبورت، وتبث حفل الأفضل عبر قناتها بى إن سبورت 1.

وضمت القائمة النهائية كل من البلجيكي كيفين دي بروين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، النرويجي إيرلينج هالاند لاعب فريق مانشستر سيتي والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي والمنتقل حديثًا إلى إنتر ميامي الأمريكي.

وتم اختيار المرشحين الثلاثة قبل حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من قبل لجنة تحكيم خاصة مشكلة من مدربي الأندية التي شاركت خلال فعاليات المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-2023، الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى مدربي منتخبات الرجال.

وشارك أيضًا في اختيار اللاعبين الثلاثة لجنة مكونة من مجموعة من الصحفيين، اختارتهم وسائل الإعلام الرياضية الأوروبية (ESM).

يذكر أنه، لم يتم السماح للمدربين بالتصويت للاعبين من أنديتهم خلال إجراءات اختيار المرشحين.